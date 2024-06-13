أمانة العاصمة المقدسة تطلق حملة "ندعم" للقضاء على الظواهر السلبية بمكة المكرمة

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة البلديات، حملة "ندعم"، بالتعاون مع بلديات المسفلة، والعتيبية، والمعابدة الفرعية.
وتهدف الحملة، التي تدعمها الإدارة العامة للنظافة وبرنامج إجادة، إلى القضاء على الظواهر السلبية ضمن نطاقها الإشرافي وتحسين مستوى النظافة والخدمات في المناطق المشمولة.
وتأتي حملة "ندعم" كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الأمانة لتعزيز مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مكة المكرمة. وقد تم التنسيق مع البلديات الفرعية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الحملة.
وتهدف حملة "ندعم" إلى القضاء على الظواهر السلبية ومعالجة المشكلات المتعلقة بالنظافة والسلوكيات السلبية التي تؤثر على البيئة الحضرية وتحسين جودة الحياة من خلال تقديم خدمات نظافة متكاملة ورفع مستوى الوعي لدى السكان بأهمية الحفاظ على البيئة بالإضافة إلى تعزيز التعاون المجتمعي وتشجيع المواطنين والمقيمين على المشاركة في جهود الحفاظ على النظافة والإبلاغ عن أي سلوكيات سلبية.
وتواصل الإدارة العامة للنظافة دورها في دعم هذه الحملة من خلال توفير المعدات والموارد اللازمة لتنفيذ عمليات التنظيف بفعاليّة، كما يتم استخدام أحدث التقنيات في مجال إدارة النفايات لضمان تحقيق أفضل النتائج.
ويُسهم برنامج إجادة في دعم حملة "ندعم" من خلال تقديم الخبرات الفنية والإدارية التي تُسهم في تحسين كفاءة العمليات وتوجيه الجهود نحو القضاء على الظواهر السلبية بشكل مستدام.