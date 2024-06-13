أمانة العاصمة المقدسة تطلق حملة "ندعم" للقضاء على الظواهر السلبية بمكة المكرمة

وتهدف حملة "ندعم" إلى القضاء على الظواهر السلبية ومعالجة المشكلات المتعلقة بالنظافة والسلوكيات السلبية التي تؤثر على البيئة الحضرية وتحسين جودة الحياة من خلال تقديم خدمات نظافة متكاملة ورفع مستوى الوعي لدى السكان بأهمية الحفاظ على البيئة بالإضافة إلى تعزيز التعاون المجتمعي وتشجيع المواطنين والمقيمين على المشاركة في جهود الحفاظ على النظافة والإبلاغ عن أي سلوكيات سلبية.