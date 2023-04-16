رقعة الأمطار تتسع وتمددها غير مستبعد.. توقعات بعودة الهطولات والبؤر الغزيرة

تظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية، استمرار تأثر القطاع الجنوبي والغربي من منطقة الرياض بأحوال جوية غير مستقرة تعمل على تساقط زخاتٍ من الأمطار.
وعن الساعات المقبلة وساعات ظهر اليوم الأحد، يُتوقع أن تنشط الأحوال الجوية غير المستقرة، وتتسع رقعة السحب الركامية الرعدية الماطرة لتشمل أجزاءً مُختلفة من مُرتفعات وشرق مُرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة وصولاً لجنوب المدينة المنوّرة.
وتمتد السحب الماطرة لأجزاء عِدّة من منطقة الرياض إدارياً والقصيم، وتكون هذه الأمطار مُتوسطة في أغلبها، لكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحياناً وتُصحب بحدوث الرعد في حينها ونشاط في الرياح السطحية، وفق موقع "طقس العرب".
ولا يُستبعد أن تمتد بعض السحب الرعدية إلى أجزاءٍ من حائل والجوف والشرقية؛ تترافق بهطول أمطارٍ متوسطة الشدة إجمالاً.