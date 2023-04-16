رقعة الأمطار تتسع وتمددها غير مستبعد.. توقعات بعودة الهطولات والبؤر الغزيرة

وتمتد السحب الماطرة لأجزاء عِدّة من منطقة الرياض إدارياً والقصيم، وتكون هذه الأمطار مُتوسطة في أغلبها، لكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحياناً وتُصحب بحدوث الرعد في حينها ونشاط في الرياح السطحية، وفق موقع "طقس العرب".