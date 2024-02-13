أمير المدينة يتفقد سير الخدمات المقدمة لأهالي محافظة بدر ومركز الرايس وينوه بدعم القيادة

وأشار أمير المدينة المنورة إلى الميز النسبية والتنافسية والتنوع البيئي الذي تتمتع به محافظة بدر وامتدادها المرتبط بالتاريخ الإسلامي، فضلاً عن منتجاتها الزراعية المتميزة وموقعها الجغرافي الذي يجعلها وجهة ساحلية جاذبة على شريط البحر الأحمر، مؤكداً أهمية الاستفادة من الفرص الناشئة في مجال الاستثمار بما يُعزز مستقبل النشاط الاقتصادي على مستوى المنطقة.