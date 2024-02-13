أمير المدينة يتفقد سير الخدمات المقدمة لأهالي محافظة بدر ومركز الرايس وينوه بدعم القيادة

قام أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم بزيارة تفقدية إلى محافظة بدر، ومركز الرايس.
يأتي ذلك في إطار جولاته للاطلاع على الخدمات العامة المقدمة لسكان وزوار المحافظة والاطمئنان على شؤون المواطنين فيها.
بدأت الزيارة بالوقوف على مركز الرايس، وكان في استقبال أمير المدينة المنورة في مقر المركز محافظ بدر، خالد بن عبدالله الضويان، ومديري القطاعات والأجهزة الحكومية بالمحافظة.
كما قام أمير المدينة بجولة تفقدية شملت المعالم الرئيسية وكورنيش الرايس، كما وقف على المشروعات التطويرية والتنموية الجاري تنفيذها لخدمة سكان وزوار المركز.
عقب ذلك، ترأس أمير المنطقة اجتماع المجلس المحلي بمحافظة بدر، بحضور رئيس وأعضاء المجلس، واستعرض خلال الاجتماع تقريرًا عن إدارات وأقسام المحافظة، وأبرز المشروعات القائمة، والاحتياجات المستقبلية لخدمة محافظة بدر والقرى والمراكز التابعة لها.
وأكد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز وتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وإيصال برامج وخطط التنمية لتشمل كافة المحافظات.
وفي سياق متصل، استقبل الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال زيارته إلى محافظة بدر، شيوخ القبائل وجمعًا من الأهالي ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية.
وشاهد أمير منطقة المدينة المنورة خلال اللقاء، عرضاً مرئياً عن محافظة بدر تناول تاريخها، ومراحل تطورها في المجالات التنموية والعمرانية والاقتصادية، بالإضافة إلى أبرز المشروعات والمعالم الحضارية والتاريخية التي تحتضنها المحافظة.
وأشار أمير المدينة المنورة إلى الميز النسبية والتنافسية والتنوع البيئي الذي تتمتع به محافظة بدر وامتدادها المرتبط بالتاريخ الإسلامي، فضلاً عن منتجاتها الزراعية المتميزة وموقعها الجغرافي الذي يجعلها وجهة ساحلية جاذبة على شريط البحر الأحمر، مؤكداً أهمية الاستفادة من الفرص الناشئة في مجال الاستثمار بما يُعزز مستقبل النشاط الاقتصادي على مستوى المنطقة.
واختتم أمير المنطقة الزيارة بجولة تفقدية في محافظة بدر، شملت موقع غزوة بدر والمعالم والتضاريس الطبيعية المحيطة بها، مستمعاً إلى شرح عن تاريخ المحافظة المرتبطة بأحداث السيرة النبوية الشريفة.