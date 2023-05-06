قبل 85 عامًا.. حضور سعودي رفيع لمراسم تنصيب الملك جورج السادس

شهدت بريطانيا اليوم، مراسم حفل تنصيب الملك تشارلز الثالث على عرش البلاد، بحضور رؤساء وملوك ودبلوماسيين من معظم دول العالم؛ فيما يحضر نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، في حفل الاستقبال؛ مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.
ونشر حساب الملك سعود على تويتر توثيقًا لجمعٍ يشمل ولي العهد حينذاك الأمير سعود بن عبدالعزيز، وأخيه الأمير محمد بن عبدالعزيز، يرافقهما محمد طلعت حرب باشا، والدكتور مدحت شيخ الأرض، وخير الدين الزركلي، والرفاعي، رحمهم الله، في طريقهم إلى حضور تتويج الملك جورج السادس في بريطانيا عام ١٩٣٨؛ دلالة على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ ثلاثينيات القرن الماضي.