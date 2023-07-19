"رواسي العقارية" تستقبل مجموعة وقت اللياقة في صناعية الشمال بالرياض

ويُعتبر وجود شركة لجام للرياضة، ممثلة في مركز وقت اللياقة، في صناعية الشمال؛ إضافة كبيرة ومميزة لتلبية حاجات المستهلكين والعملاء، وحتى سكان الأحياء المجاورة، على مستوى اللياقة البدنية والصحية من الأمور التي تحرص عليها إدارة صناعية الشمال.