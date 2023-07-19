"رواسي العقارية" تستقبل مجموعة وقت اللياقة في صناعية الشمال بالرياض

وقعت شركة رواسي العقارية "المسوق الحصري" لصناعية الشمال النموذجية، خلال الفترة الماضية، مع شركة لجام للرياضة؛ عقد تواجد مركز وقت اللياقة في صناعية الشمال النموذجية لخدمة العملاء والسكان في المنطقة؛ من خلال توفير مركز رياضي ترفيهي لهم.
ويعدّ هذا المركز إضافة نوعية، وضمن الكوكبة الكبيرة لمراكز وقت اللياقة الرياضية على مستوى المملكة؛ حيث تسعى مراكز وقت اللياقة لتقديم أفضل الخدمات الرياضية، وخدمات اللياقة البدنية من خلال شبكة مراكزها الرياضية التي تنمو باستمرار في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، والمجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة تقنيًّا.
ويُعتبر وجود شركة لجام للرياضة، ممثلة في مركز وقت اللياقة، في صناعية الشمال؛ إضافة كبيرة ومميزة لتلبية حاجات المستهلكين والعملاء، وحتى سكان الأحياء المجاورة، على مستوى اللياقة البدنية والصحية من الأمور التي تحرص عليها إدارة صناعية الشمال.
مثّل شركة لجام للرياضة في التوقيع محمد الوهيبي، مدير الإدارة العقارية في الشركة، فيما مثّل شركة رواسي العقارية رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد بن شهوان الشهوان.
وأعربت شركة رواسي العقارية عن سعادتها بانضمام وقت اللياقة لصناعية الشمال كأول مركز رياضي صحي يتواجد في صناعية الشمال لتقديم خدمة أفضل للعملاء.