أمانة حفر الباطن تواصل حملتها التوعوية تحت شعار "سورك يفرق"

تواصل أمانة محافظة حفر الباطن تنفيذ حملتها التوعوية تحت شعار "سورك يفرق"، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تسوير الأراضي الفضاء، والالتزام بالاشتراطات البلدية، بما يسهم في الحفاظ على جمالية المشهد الحضري، وتوفير بيئة منظمة وآمنة للسكان والزوار.
وأكدت الأمانة أن الحملة تأتي امتدادًا لجهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية، إلى جانب رفع مستوى جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن المرحلة الثانية من الحملة تشمل عددًا من الطرق الرئيسة في المحافظة، هي: طريق الملك سلمان، طريق الأمير سلطان، طريق الأمير نايف، طريق الأمير عبدالعزيز، طريق محمد بن عبدالوهاب، طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، وطريق عمر بن الخطاب.
ودعت أمانة حفر الباطن ملاك الأراضي الواقعة على هذه الطرق إلى المبادرة بتسوير أراضيهم التزامًا بالأنظمة والتعليمات، والمساهمة في تحسين المشهد الحضري للمحافظة.