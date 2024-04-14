فيديو.. المحامي "الناجم": عقوبةُ التشهير بالمتحرش رادعةٌ وزاجرة وأقسى من السجن

وأشار لـ"الإخبارية" بأن عقوبة السجن هي فترة زمنية يقضيها ثم يخرج، والعقوبة المالية يدفعها ثم تنتهي، لكنّ التشهير يبقى أثره في المجتمع، ويظلّ العلم به، ويبقى رادعًا وزاجرًا وناهيًا لغيره عن فعله.