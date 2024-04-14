فيديو.. المحامي "الناجم": عقوبةُ التشهير بالمتحرش رادعةٌ وزاجرة وأقسى من السجن

طبّقت المملكةُ عقوبةَ التشهير بالمتحرش لمكافحة التحرش والحدّ منه، ويساهم التشهير بالمتحرشين في زيادة الوعي والتشجيع على الإبلاغ.
وفي هذا الإطار أكّد المحامي الدكتور حمود الناجم أن عقوبةَ التشهير بالمتحرش تعدُّ أقسى من السجن، وهي حماية للمجتمع.
وأشار لـ"الإخبارية" بأن عقوبة السجن هي فترة زمنية يقضيها ثم يخرج، والعقوبة المالية يدفعها ثم تنتهي، لكنّ التشهير يبقى أثره في المجتمع، ويظلّ العلم به، ويبقى رادعًا وزاجرًا وناهيًا لغيره عن فعله.
وأوضح أن عقوبة التشهير من أشدّ العقوبات، وضررها متعدٍّ وقاسٍ، وهي رادعة وزاجرة.
وعن التشهير بالمتحرش إذا كان التحرش في حدود المنزل؛ أوضح المحامي "الناجم" أن مصطلح "التحرش" لفظه واضح وصريح ودقيق، وهو كل لفظ أو إشارة أو فعل ذات مدلول جنسي تصدر من شخص ضدّ آخر، وفيها احترازات من الادعاءات الكاذبة والاتهامات الباطلة والكيدية.