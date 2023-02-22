"بدر بن عبدالله": مناسبة يوم التأسيس يحمل ذكرى قيام دولة حملت على عاتقها العناية بالإنسان

وقال الأمير بدر: ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في العام 1727م الموافق 1139 هـ، تبعث الفخر والاعتزاز لمناسبة عظيمة في نفوس السعوديين، حيث تحمل في طياتها ذكرى تأسيس دولة حملت على عاتقها العناية بالإنسان، وتنمية قدراته، والحفاظ على هويته المستمدة من أرضه، ونشر العلوم والمعرفة لتصبح بعد نحو 3 قرون من تأسيسها منارة للثقافة والتطور ومركزًا للاستقرار والتنمية.