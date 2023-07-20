دعوة من السعوديين لأداء العمرة.. "الحج" تُبرز مزايا تأشيرة الزيارة الشخصية ومدتها

وتتفرع التأشيرة إلى نوعين؛ حيث تمتد صلاحية "التأشيرة الشخصية ذات السفرة الواحدة"، وفق وزارة الحج، إلى 90 يومًا بمدة إقامة 90 يومًا، بينما تمتد صلاحية "التأشيرة الشخصية متعددة السفرات" إلى 365 يومًا بمدة إقامة 90 يومًا.