"الدفاع": سقوط مقاتلة "ف-15 إس إيه" أثناء مهمة تدريبية بالشرقية واستشهاد طاقمها

وبيّن أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.