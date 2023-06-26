"السديس": منظومة خدمات عالمية بمسجد نمرة وتفعيل التطبيقات الإلكترونية لـ"منارة الحرمين"

وهناك العديد من الضوابط في عملية الترجمة؛ من ضمنها الجانب العملي عند إلقاء الخطبة، بالتمكّن من تقنيات الإلقاء، حتى يتم إيصال رسالة الحرمين بكل وضوح لكافة المستمعين، وقدرة المترجم اللغوية والشرعية على التصرف عند حدوث أي طارئ، كالزيادة على الخطب أو النقص منها، أو التقديم والتأخير في النص أثناء الخطبة، فضلاً عن ضابط الجانب السلوكي وهو محافظة المترجم على سرية الخطب المسلّمة، وأية معلومات تخص الترجمة، وسلامة المترجم عقديًّا وسلوكيًّا.