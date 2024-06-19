تجنَّبوا الباعة الجائلين والحليب غير المبستر.. نصائح "سعود الطبية" لتفادي الإصابة بـ "إسهال السفر"

وتابع قائلاً: كما ينبغي التأكد من نظافة الأطباق والأدوات وجفافها قبل الاستخدام، وغسل اليدين دائماً مرات عدة قبل تناول الطعام، وإذا تعذّر غسل اليدين فمن المهم استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول بنسبة 60 بالمئة على الأقل لتنظيف اليدين قبل تناول الطعام، والبحث عن المواد الغذائية التي تتطلب القليل من الخطوات عند الإعداد، وكذلك منع الأطفال من وضع الأشياء بما في ذلك أيديهم غير النظيفة في أفواههم، ومنعهم من الزحف على الأرضيات غير النظيفة إذا كان ذلك ممكناً.