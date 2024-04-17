مرصد العمل: عدد العاملين في القطاع الخاص وصل لأكثر من 11 مليوناً وهذا عدد المواطنين

ألقى المرصد الوطني للعمل نظرة عامة على سوق العمل السعودي في القطاع الخاص خلال شهر مارس 2024.
واستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر مارس، حيث انضم 28,161 مواطناً، لأول مرة، في القطاع الخاص.
ووفق البيانات التي تمّ سحبها بتاريخ 3 أبريل الجاري، ذكر المرصد أن إجمالي العاملين في القطاع الخاص بلغ 11,244,197.
وأشار إلى أن عدد المواطنين بلغ 2,368,947؛ بينهم 975,721 من الإناث و1,393,226 من الذكور.
وبلغ عدد المقيمين العاملين في القطاع الخاص خلال مارس الماضي 8,875,250، بينهم 359,465 من الإناث، و8,515,785 من الذكور.
وأوضح المرصد أن 28,161 مواطناً انضموا إلى القطاع الخاص للمرة الأولى خلال شهر مارس.