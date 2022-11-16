"شؤون الحرمين" تُحدّث الهوية البصرية لمراكزها التوعوية

وأكّد أن عدد المستفيدين بلغ 1578280 مستفيدًا، فيما بلغت مدة تشغيل الشاشات التفاعلية 2420 ساعة تشغيلية، إضافة إلى إهداء 203530 كتيبًا وإصدارًا ورقيًا توعويًا.