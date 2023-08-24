ترند "كسر البيض على رؤوس الأطفال".. "الرحيلي" لـ"سبق": محظور ومحاسبة الآباء واجبة

نبّه أستاذ الطب النفسي الدكتور نادر الرحيلي من الترندات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحتوي على ملاحظات سلبية؛ منها جعل الأطفال محتوى للمشاهدة بعمل المقالب فيهم، مشيراً إلى أن هذه المقالب لها تأثير سلبي على الأطفال، فليس كل الأطفال يقبلون ذلك، وليس من المقبول والمنطق جعل أطفالنا مقالب تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويشاهدها الملايين؛ بهدف حصد المتابعين وأرقام المشاهدات.
وأوضح "الرحيلي" لـ"سبق"، أن ذلك يندرج تحت المحظور النظامي والقانوني وهو حماية الطفل من سوء التعامل معه، إضافة إلى أن هذا الترند يشجع الأطفال على الكذب والخداع واستساغة عمل المقالب في بعضهم، وهذا لا يعد أسلوبًا تربويًا أو أسلوبًا يغذي ويربي الطفل سلوكيًا على الطرق الصحيحة.
ونوّه أستاذ الطب النفسي إلى أن مثل هذه المقالب قد تؤذي الطفل، فضرب البيض على رأس الطفل قد يؤدي إلى إصابات، أو بالخطأ يتم ضرب عين الطفل، وهو أمر بلا شك فيه خطورة على الطفل، وبالمجمل مثل هذه المقاطع والترندات لا بد أن يُحاسب عليها أولياء الأمور، ويتم تطبيق النظام عليهم.
يُذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تعجّ حالياً بترند يسمى "ترند البيض للأطفال" وهو قيام الأم أو الأب بكسر البيضة على رأس الطفل على حين غفلة، والسبب هو الحصول على أرقام مشاهدات عالية ومتابعين.