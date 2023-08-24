ترند "كسر البيض على رؤوس الأطفال".. "الرحيلي" لـ"سبق": محظور ومحاسبة الآباء واجبة

نبّه أستاذ الطب النفسي الدكتور نادر الرحيلي من الترندات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحتوي على ملاحظات سلبية؛ منها جعل الأطفال محتوى للمشاهدة بعمل المقالب فيهم، مشيراً إلى أن هذه المقالب لها تأثير سلبي على الأطفال، فليس كل الأطفال يقبلون ذلك، وليس من المقبول والمنطق جعل أطفالنا مقالب تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويشاهدها الملايين؛ بهدف حصد المتابعين وأرقام المشاهدات.