"كفالة" يحصد جائزة أفضل حوكمة مؤسسية بالمملكة 2023 من "وورلد فاينانس" العالمية

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة برنامج "كفالة" هُمام عبدالعزيز هاشم، عن سعادته بهذه الجائزة التي حصدها البرنامج في ظل النقلة النوعية التي تعيشها المملكة في هذا الجانب بوضع نظام حوكمة واضح وشفاف داخل برامج الدولة ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لإنجاز الفرص والاستثمار في الثروات البشرية والاقتصادية التي تنعم بها المملكة.