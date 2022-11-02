شاهد.. "الراجحي" يكرّم 24 منشأة فائزة بـ"بجائزة العمل" في نسختها الثانية

ونوه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في كلمته خلال الحفل بقصة النجاح بين الحكومة والقطاع الخاص في ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 2.2 مليون وهو الرقم الأعلى تاريخياً، كذلك خفض معدل بطالة السعوديين إلى 9.7% وهو الأقل منذ 20 عاماً، مشيراً إلى أن هذه القصة يقف خلفها أبناء وبنات الوطن الذين نراهم اليوم يعملون في مهن متعددة وتخصصات متنوعة بطموح وشغف، وعزيمة في العمل بجد وإخلاص، وهذا سر نجاح السعوديين الذين نفتخر بهم جميعاً، ونرى فيهم المستقبل الزاهر لهذا الوطن الغالي.