الأحد القادم.. "أمير الرياض" يرعى الملتقى السنوي التاسع للجمعيات العلمية

وأوضح المشرف على إدارة الجمعيات العلمية ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور محمد بن إبراهيم العبيداء، أن الملتقى في نسخته التاسعة؛ يهدف إلى إبراز دور الجمعيات العلمية في مشاريع التنمية في المملكة؛ مبينًا أن من ضمن فعالياته برنامج علمي في اليوم الأول، يتضمن جلستين علميتين عبارة عن حوار يديره في الجلسة الأولى المشرف على الجمعيات العلمية في الجامعة ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى، وفي الجلسة الثانية رئيس اللجنة العلمية للملتقى، ويدور الحوار عن دور الجمعيات العلمية في مشاريع التنمية في المملكة.