الأحد القادم.. "أمير الرياض" يرعى الملتقى السنوي التاسع للجمعيات العلمية
تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تقيم جامعة الملك سعود -ممثلةً في إدارة الجمعيات العلمية- الملتقى السنوي التاسع للجمعيات العلمية والمعرض المصاحب له الذي يضم (56) جمعية علمية متخصصة، تحت عنوان "مشاريع التنمية الكبرى في المملكة: دور الجمعيات العلمية"، يومي الأحد والاثنين 17- 18 شوال الجاري، في بهو جامعة الملك سعود الرئيسي.
وأوضح المشرف على إدارة الجمعيات العلمية ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور محمد بن إبراهيم العبيداء، أن الملتقى في نسخته التاسعة؛ يهدف إلى إبراز دور الجمعيات العلمية في مشاريع التنمية في المملكة؛ مبينًا أن من ضمن فعالياته برنامج علمي في اليوم الأول، يتضمن جلستين علميتين عبارة عن حوار يديره في الجلسة الأولى المشرف على الجمعيات العلمية في الجامعة ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى، وفي الجلسة الثانية رئيس اللجنة العلمية للملتقى، ويدور الحوار عن دور الجمعيات العلمية في مشاريع التنمية في المملكة.
وأشار "العبيداء" إلى أنه سيقام معرض مصاحب على هامش الملتقى تشارك فيه الجمعيات العلمية التابعة للجامعة؛ للتعريف بها وإبراز أنشطتها العلمية والبحثية والخدمية، كما ستقوم الجمعيات بتقديم مختلف خدماتها الاستشارية والتخصصية والخدمية أثناء الفعاليات.