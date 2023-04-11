بئر زمزم.. أشهر بئر على وجه الأرض لمكانته الروحية وارتباطه في وجدان المسلمين

وتخزن المياه من البئر، وذلك في خزانات ذات سعة "5000" متر مكعب، وهو مقسم إلى جزأين، ومبني من الخرسانة المسلحة، ومرحلة تنقية المياه بعد عملية تخزين المياه يتم نقلها إلى محطة التنقية وفلترة مياه زمزم، وإنتاج المياه بدرجة عالية من النقاوة والتعقيم عبر منظومة متكاملة من الفلاتر، ونقل المياه، تنتقل المياه المنتجة بعدها إلى خزاني كدي سعة "10000"م3، وسبيل الملك عبد العزيز، فيزود المسجد الحرام بماء زمزم من خزان كدي، وتعبأ صهاريج زمزم للمسجد النبوي من سبيل الملك عبد العزيز، كما يتم الضخ إلى مصنع الإنتاج؛ حيث يتم إنتاج عبوات ماء زمزم 5 لترات ونقاط التوزيع، تنتقل المياه المنتجة من خزان كدي بعد إعادة تنقيتها عن طريق الأشعة فوق البنفسجية عبر أنابيب غير قابلة للصدأ "استانلس استيل" إلى محطات تبريد مياه زمزم حول المسجد الحرام؛ حيث يتم ضخّها إلى نقاط تعبئة الحافظات ومشربيات مياه زمزم في المسجد الحرام والتعقيم والمعالجة، ويسبق كل مرحلة من المراحل الأساسية عملية أخذ عينات وتحليل لمياه زمزم؛ للتأكد من مواصفاتها وخصائصها، ويخضع الماء المبارك في جميع مراحل رحلته لأخذ عينات عشوائية يتم تحليلها للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ملوثات، وتتم عملية فحص عينات ماء زمزم بالتقنية المستخدمة في الفحص بالخطوات التالية: -فيزيائيًّا بالتأكد بعد أخذ العينة من خلوها من أي شوائب ترى بالعين المجردة. وكيميائيًّا بتحليل جميع مركباتها بأجهزة مخصصة ومطابقتها بالمواصفات والمقاييس. وبكتيريولوجيًّا بفحص المياه بمواد مخصصة باستزراع البكتيريا والميكروبات، كما تستخدم تقنيات خاصة ذات كفاءة عالية مخصّصة لفحص المياه في المختبر؛ ومنها: أجهزة الكيمياء: -جهاز الفحص الفوري للكلور- جهاز قياس الحمضية والقلوية للمياه ph - جهاز تحليل جميع مركبات وعناصر المياه وأجهزة الميكروبيولوجي: -جهاز لتحضين البكتيريا ونموها في أسرع وقت للكشف عن البكتيريا والميكروبات - جهاز كبينة السلامة للعمل على زراعة البكتيريا في بيئة منعزلة عن أي تلوّث خارجي؛ لضمان مستوى التحاليل - جهاز الميكروسكوب لمعرفة أنواع البكتيريا ومصدرها، وأن مدة الفحص تتراوح بين "24" إلى "48" ساعة بالنسبة للميكروبيولوجي، وساعتين إلى "4" ساعات للفحص الكيميائي.