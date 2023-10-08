"محافظ شقراء" يتابع العمل بمشروع ربط طريق الريمة بالمستوي.. والافتتاح خلال أيام

وفي التفاصيل، تقوم الشركة المتعهدة بسفلتة طريق المستوي، بالعمل على الانتهاء من سفلتة الوصلة التي تربط تقاطع طريق الريمة مع طريق المستوي المزدوج، وتوفير وسائل السلامة واللوحات التحذيرية والإرشادية وعمل دهانات للطريق، وتركيب عيون القطط؛ للبدء في فتح الطريق خلال الأيام القادمة، بإشراف مكتب فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بشقراء، ومتابعة مباشرة من محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي.