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"محافظ شقراء" يتابع العمل بمشروع ربط طريق الريمة بالمستوي.. والافتتاح خلال أيام

مع اقتراب الانتهاء من أعمال السفلتة توفيرُ وسائل السلامة واللوحات التحذيرية والإرشادية
"محافظ شقراء" يتابع العمل بمشروع ربط طريق الريمة بالمستوي.. والافتتاح خلال أيام

قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي بمتابعة العمل على ربط طريق الريمة بطريق المستوي؛ لافتتاحه خلال الأيام القادمة بعد توفير وسائل السلامة.

وفي التفاصيل، تقوم الشركة المتعهدة بسفلتة طريق المستوي، بالعمل على الانتهاء من سفلتة الوصلة التي تربط تقاطع طريق الريمة مع طريق المستوي المزدوج، وتوفير وسائل السلامة واللوحات التحذيرية والإرشادية وعمل دهانات للطريق، وتركيب عيون القطط؛ للبدء في فتح الطريق خلال الأيام القادمة، بإشراف مكتب فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بشقراء، ومتابعة مباشرة من محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي.

محافظ شقراء
عادل بن عبدالله البواردي
طريق المستوي
طريق الريمة

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