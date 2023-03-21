توقف قلبها 8 دقائق وعادت للحياة.. هكذا تم إنقاذ مريضة بحائل

نجح فريق طبي في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، في إنقاذ حياة مريضة توقف قلبها فور وصولها إلى المستشفى.
وأكّد الفريق الطبي أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي بحالة حرجة وطارئة، وفور وصولها توقف قلبها، وسارع الفريق الطبي لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، حيث عادت للحياة بعد توقف استمر (8) دقائق؛ ليتم نقلها مباشرة بعد تقديم الخدمة الإسعافية الأولية لها إلى قسم العناية المركزة بسبب معاناتها من احتقان في سوائل الجسم وحموضة عالية بالدم، ومعاناتها من مرض الذئبة الحمراء مع مضاعفات بالكليتين أدّت إلى احتقان السوائل ونزول مستوى الأُكسجين في الجسم.
وبيّن للحالة أنه تم اتخاذ الإجراءات الطارئة كافة خلال وقت الإنعاش التي أسهمت -بفضلٍ من الله- في استقرار الحالة.
وأضاف الفريق، أن المريضة تمّ نقلها لقسم التنويم لتتلقى الخدمة العلاجية اللصيقة من قِبل الفرق الطبية والتمريضية حتى تحسنت واستقرت الحالة لحين خروجها، بإذن الله، بالسلامة.
يُذكر أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك سلمان التخصّصي استقبل في شهر فبراير 1987 مستفيدًا، وعدد المستفيدين من العيادات الخارجية 10285 مستفيدًا، وعدد المنوّمين 9011 مستفيدًا.