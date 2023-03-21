توقف قلبها 8 دقائق وعادت للحياة.. هكذا تم إنقاذ مريضة بحائل

وأكّد الفريق الطبي أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ وهي بحالة حرجة وطارئة، وفور وصولها توقف قلبها، وسارع الفريق الطبي لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، حيث عادت للحياة بعد توقف استمر (8) دقائق؛ ليتم نقلها مباشرة بعد تقديم الخدمة الإسعافية الأولية لها إلى قسم العناية المركزة بسبب معاناتها من احتقان في سوائل الجسم وحموضة عالية بالدم، ومعاناتها من مرض الذئبة الحمراء مع مضاعفات بالكليتين أدّت إلى احتقان السوائل ونزول مستوى الأُكسجين في الجسم.