مرونة في دوام المدارس البعيدة.. الدهاس يقترح ربط انصراف المعلمين بنظام نور

كما أشار إلى أهمية منح مرونة في إثبات الحضور الصباحي للمعلمين الذين يداومون في مدارس بعيدة عن مقار سكنهم، بحيث يمكنهم تسجيل الحضور من أقرب مدرسة لمكان إقامتهم، على أن يُثبت الانصراف من المدرسة الأساسية التي يعملون بها بعد إتمام حصصهم. ولفت إلى أن هذا الإجراء سيخفف عنهم أعباء الدوام، ويمكنهم من أداء مهامهم التعليمية بأريحية أكبر، إضافة إلى عودتهم إلى منازلهم في وقت أبكر.