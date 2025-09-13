مرونة في دوام المدارس البعيدة.. الدهاس يقترح ربط انصراف المعلمين بنظام نور

اقترح المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس على وزارة التعليم ربط انصراف المعلمين والمعلمات في نظام "حضوري" الإلكتروني بنظام "نور" التعليمي في المدارس.
وأوضح الدهاس أن إلزام المعلمين والمعلمات بالدوام الكامل لسبع ساعات يسبب معاناة ومشقة، لكونهم ملتزمين بأداء الحصص الدراسية المسندة لهم في جداولهم اليومية، مشيراً إلى أن بقائهم حتى استكمال الساعات المحددة في نظام "حضوري" لا جدوى منه.
وأضاف أن بالإمكان ربط الانصراف مع نظام "نور" للتأكد من تنفيذ الحصص المقررة، بما في ذلك حصص الانتظار عند وجودها، بحيث يُسمح للمعلمين بالانصراف مباشرة بعد انتهاء مهامهم الدراسية وفق الجدول المعتمد من مديري ومديرات المدارس.
كما أشار إلى أهمية منح مرونة في إثبات الحضور الصباحي للمعلمين الذين يداومون في مدارس بعيدة عن مقار سكنهم، بحيث يمكنهم تسجيل الحضور من أقرب مدرسة لمكان إقامتهم، على أن يُثبت الانصراف من المدرسة الأساسية التي يعملون بها بعد إتمام حصصهم. ولفت إلى أن هذا الإجراء سيخفف عنهم أعباء الدوام، ويمكنهم من أداء مهامهم التعليمية بأريحية أكبر، إضافة إلى عودتهم إلى منازلهم في وقت أبكر.