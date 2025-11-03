NHC تعلن بدء البيع في أحدث وجهاتها شمال جدة وجهة الجنى

أعلنت NHC بدء البيع في وجهة الجنى، أحدث وجهاتها العمرانية في شمال محافظة جدة، ضمن منطقة تنموية تشهد توسعًا عمرانيًا متسارعًا، وعلى مقربة من الطرق الحيوية، مما يمنحها سهولة الوصول إلى طريق الحرمين وطريق المدينة المنورة. وتأتي الوجهة ضمن خطط الشركة التوسعية لتطوير وجهات عمرانية متكاملة في مختلف مناطق المملكة.
تمتد وجهة الجنى على مساحة تتجاوز 920 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 1,600 وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والتاون هاوس بتصاميم عصرية، كما تحتضن أكثر من 170 ألف متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء، وتتكامل فيها المرافق والخدمات من مدارس للبنين والبنات، ومراكز تجارية وصحية، وجوامع ومساجد.
تمثل الوجهة نموذجًا متكاملًا للمجتمعات العمرانية التي تطورها NHC، إذ تجمع بين المرافق الحديثة والمسطحات الخضراء وجودة الحياة، لتكون خيارًا مثاليًا للتملك في جدة.
وتدعو NHC الراغبين في الحجز إلى زيارة مركز "سكني" الشامل أو منصة سكني عبر الرابط التالي:https://sakani.sa/app/offplan-projects/1645
يُذكر أن مشاريع NHC تُجسّد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، وتوفّر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، كما تواصل الشركة تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.