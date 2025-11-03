NHC تعلن بدء البيع في أحدث وجهاتها شمال جدة وجهة الجنى

أعلنت NHC بدء البيع في وجهة الجنى، أحدث وجهاتها العمرانية في شمال محافظة جدة، ضمن منطقة تنموية تشهد توسعًا عمرانيًا متسارعًا، وعلى مقربة من الطرق الحيوية، مما يمنحها سهولة الوصول إلى طريق الحرمين وطريق المدينة المنورة. وتأتي الوجهة ضمن خطط الشركة التوسعية لتطوير وجهات عمرانية متكاملة في مختلف مناطق المملكة.