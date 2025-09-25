البنك العربي الوطني anb يحتفي باليوم الوطني بإطلاق النسخة الرابعة من مبادرة "قادر" بالشراكة مع " الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني"

احتفاءً باليوم الوطني 95، وللسنة الرابعة على التوالي جدد البنك العربي الوطني anb إطلاق النسخة الرابعة من مبادرته الوطنية المجتمعية "قادر 4 "، وذلك بالشراكة في هذا العام مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
تتمثل المبادرة بإجراء 95 عملية تغيير مفصل ركبة، لتساهم في إنهاء معاناة مئات المرضى الذين يعانون من الروماتيزم وخشونة المفاصل، وليرتفع بذلك عدد العمليات منذ إطلاق المبادرة تزامناً مع اليوم الوطني 92 للمملكة إلى أكثر من 370 عمليةً.
وتم الإعلان عن المبادرة تحت شعار "نبادر لتكون قادر" خلال حفل توقيع اتفاقية التعاون في مقرّ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بحضور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد، والدكتور سعد بن عبدالعزيز المحرج مدير عام الشؤون الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وعدد من المسؤولين لدى الجانبين.
وأعرب الأستاذ عبيد الرشيد خلال حفل توقيع الاتفاقية عن اعتزاز البنك بمواصلة مبادرة "قادر" للسنة الرابعة على التوالي، وذلك تعبيراً عن احتفال البنك باليوم الوطني للمملكة، وبما تعكسه المبادرة من صورة أخرى من صور الوفاء للوطن وأهله في يوم الوطن، والتزاماً بمسؤولياتنا المجتمعية والوطنية، مؤكداً أن إطلاق النسخة الحالية للمبادرة لهذا العام بالشراكة مع الصرح الوطني المرموق ممثلاً بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، يعد تعزيزاً للأثر الإيجابي الذي حققته المبادرة على حياة المستفيدين خلال السنوات السابقة، ومساهمتها في رفع جودة حياتهم.
من ناحيته أشاد الدكتور سعد المحرج بمبادرة البنك العربي الوطني (قادر)، وثمن اختيار البنك للشؤون الصحية في نسخة هذا العام كشريك وطني لتنفيذ برامج المسؤولية المجتمعية في المجال الصحي، مؤكدًا ان هذه المبادرة النبيلة سيكون لها بالغ الأثر على تقديم خدمات وحلول لمرضى الروماتيزم وخشونة المفاصل.