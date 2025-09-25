البنك العربي الوطني anb يحتفي باليوم الوطني بإطلاق النسخة الرابعة من مبادرة "قادر" بالشراكة مع " الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني"

وأعرب الأستاذ عبيد الرشيد خلال حفل توقيع الاتفاقية عن اعتزاز البنك بمواصلة مبادرة "قادر" للسنة الرابعة على التوالي، وذلك تعبيراً عن احتفال البنك باليوم الوطني للمملكة، وبما تعكسه المبادرة من صورة أخرى من صور الوفاء للوطن وأهله في يوم الوطن، والتزاماً بمسؤولياتنا المجتمعية والوطنية، مؤكداً أن إطلاق النسخة الحالية للمبادرة لهذا العام بالشراكة مع الصرح الوطني المرموق ممثلاً بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، يعد تعزيزاً للأثر الإيجابي الذي حققته المبادرة على حياة المستفيدين خلال السنوات السابقة، ومساهمتها في رفع جودة حياتهم.