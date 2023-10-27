الحالة المطرية في الطائف تتواصل.. "الهلال الأحمر" يتأهب ويرسل تحذيراته

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، أهبة الاستعداد والجاهزية؛ تزامناً مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.
وأوضح مدير مكتب الهيئة بالمحافظة عبدالله الحارثي لـ"سبق"، أنه وبعد التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد ورفع الإنذار للون الأحمر تم تفعيل إدارة الحدث لمثل هذه الحالات وتطبيق الخطة المعدة في حال الكوارث -لا قدّر الله- ورفع الجاهزية القصوى من خلال تواجد فرق متمركزة بجانب الجهات ذات العلاقة مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في موقعين للإسناد: مشهد الخالدية طريق الهدا، وطريق الشفا الطالع إشارة الستين، بالإضافة إلى 24 مركزاً إسعافياً بالمحافظة وخارجها.
وناشدت الهيئة الجميع اتباع التحذيرات التي أطلقها الدفاع المدني بالمحافظة وتجنب الأودية والابتعاد عن السيول، وفي وجود حالة إسعافية الاتصال على الرقم (997) أو طلب الخدمة عن طريق تطبيق "أسعفني" أو "توكلنا"، سائلةً الله أن يجعلها أمطار خير ورحمة وأن يعم بنفعها سائر البلاد.
يُشار إلى أن الطائف تشهد اليوم الجمعة، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، بعد أن كانت قد هطلت أمطار خفيفة أمس الخميس، فيما كانت غزيرة على مركز الهدا، ولا تزال الفرصة مهيأة لتواصل واستمرار الأمطار خلال الساعات القادمة وفقاً لتنبيهات الأرصاد.