الحالة المطرية في الطائف تتواصل.. "الهلال الأحمر" يتأهب ويرسل تحذيراته

يُشار إلى أن الطائف تشهد اليوم الجمعة، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، بعد أن كانت قد هطلت أمطار خفيفة أمس الخميس، فيما كانت غزيرة على مركز الهدا، ولا تزال الفرصة مهيأة لتواصل واستمرار الأمطار خلال الساعات القادمة وفقاً لتنبيهات الأرصاد.