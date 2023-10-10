على أهبة الاستعداد.. تجربة واقعية لعملية إسعاف جوي على طريق حقل- تبوك

وصرح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك نواف بن ميّاح العنزي، بأنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان آل سعود، رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة، بسرعة تشغيل الإسعاف الجوي لتقليل زمن الاستجابة، والمساهمة في حفظ الأرواح، يأتي تنفيذ هذه الفرضية للوقوف على حالة الاستعداد لدى الفرق الإسعافية، والجهات ذات العلاقة، وكيفية التعامل الآمن مع الإسعاف الجوي استعداداً لإطلاق الخدمة.