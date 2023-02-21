"تعليم الرياض" تحتفي بـ "يوم التأسيس" بالعرضة والأهازيج الوطنية

احتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، بذكرى "يوم التأسيس"، بمشاركة مديرها العام الدكتور حسن بن محسن خرمي، وموظفي الطاقم الإداري والإشرافي.
وتجول مدير "تعليم الرياض"، في المعرض الفني المصاحب، ثم شارك الحضور في العرضة السعودية والأهازيج الوطنية.
وكانت مكاتب ومدارس تعليم الرياض، قد اختتمت فعاليات الاحتفاء بـ"يوم التأسيس"، الخميس 25 رجب 1444هـ، بالعديد من المشاركات والأنشطة.
وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدّث الرسمي بتعليم الرياض عبدالسلام الثميري: إن "يوم التأسيس" الذي يوافق 22 فبراير كل عام، يوم تاريخي مجيد لتأسيس هذا الكيان العظيم، الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في العام (1139هـ / 1727م)، ما يؤكد الرسوخ والعُمق التاريخي لهذا الوطن العظيم الممتد لأكثر من 300 عام.
وأضاف "الثميري": أن هذه المناسبة الوطنية تُعد فرصة لأبناء وبنات الوطن؛ للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز باليوم التاريخي المجيد واستحضار بطولات وتضحيات أئمة وملوك الدولة السعودية الذين أسهموا في بناء هذا الوطن العظيم.