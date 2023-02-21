"تعليم الرياض" تحتفي بـ "يوم التأسيس" بالعرضة والأهازيج الوطنية

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدّث الرسمي بتعليم الرياض عبدالسلام الثميري: إن "يوم التأسيس" الذي يوافق 22 فبراير كل عام، يوم تاريخي مجيد لتأسيس هذا الكيان العظيم، الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في العام (1139هـ / 1727م)، ما يؤكد الرسوخ والعُمق التاريخي لهذا الوطن العظيم الممتد لأكثر من 300 عام.