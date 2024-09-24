ببناء الجسور مع صناع القرار.. "مسك" تُعزِّز دور الشباب الوطني في تطوير السياسات العالمية

شارك عدد من الشباب القيادي السعودي، من مستفيدي برامج مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد "مؤتمر القمة المعني بالمستقبل"، خلال الفترة من الـ20 وحتى الـ23 من سبتمبر الجاري، في الولايات المتحدة؛ حيث يُمثِّل علامةً فارقةً في الجهود العالمية المُبذولة لتسريع التقدم وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.