جهود أمنية متكاملة.. ضبط 220 كجم من القات والقبض على 11 متورطًا في عسير وجازان

في إطار جهود أمنية متكاملة لتعقب شبكات تهريب وترويج المخدرات، نفّذت الجهات المختصة عمليات نوعية في منطقتَي عسير وجازان أسفرت عن مصادرة كميات من نبات القات المخدر وضبط عدد من المتورطين، مع استكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضايا لجهات الاختصاص.
ففي قطاع الربوعة بمنطقة عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود على ثمانية مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي منطقة جازان، ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه نبات القات المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة.
كما ضبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية أثناء تهريبهما 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وسُلّما مع المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.