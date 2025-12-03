أمين عام "ARCO" يزور الهلال الأحمر الموريتاني لتعزيز الشراكات الإنسانية العربية

من جهته، رحّب رئيس الجمعية بلاه ولد مكية بالوفد الزائر، معبرًا عن امتنانه لهذه الزيارة، التي تعكس روح الأخوة العربية والتضامن الإنساني، مؤكدًا أن الهلال الأحمر الموريتاني، رغم التحديات، يواصل عمله الميداني في دعم الفئات الهشة، والتدخل في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية.