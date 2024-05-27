"الربيعة" يوقّع برنامجاً تنفيذياً مشتركاً مع منظمة الصحة العالمية لسد النقص الحاد في إمدادات غسيل الكلى بالسودان

ويهدف البرنامج إلى الحد من وفيات مرضى الفشل الكلوي في مختلف الولايات السودانية من خلال توفير مستهلكات الغسيل الكلوي تكفي نحو 235 ألف غسلة، إلى جانب تأمين 100 جهاز غسيل كلوي، ودفع رواتب الأطقم الطبية في 77 مركزاً للغسيل الكلوي.