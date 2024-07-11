أرقام قياسية.. "سابر" تعلن تسجيل أكثر من 7 آلاف مستفيد و800 ألف منتج بـ2024

سجلت منصة "سابر" أرقاماً قياسية في النصف الأول من العام 2024، وحققت أعلى معايير السلامة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة في المملكة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأعلنت المنصة عن تسجيل أكثر من 7 آلاف مستفيد و800 ألف منتج وإصدار 160 ألف شهادة مطابقة، و350 ألف شهادة إرسالية خلال 6 أشهر.
ولفتت سابر إلى أنها تسعى نحو المزيد من النجاحات والإنجازات المستقبلية.
وتعد "سابر" منصة إلكترونية ضمن الأنظمة الرقمية التابعة للبرنامج السعودي لسلامة المنتجات، والتي تمكن المستفيدين من (منشآت تجارية، جهات حكومية وأفراد) من تسجيل منشآتهم ومنتجاتهم الاستهلاكية سواءً كانت مستوردة أو مصنعة محليًا للحصول على الشهادات المطلوبة لها.
وتم إطلاق منصة سابر بإشراف من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الإنجاز في تسجيل وإصدار الشهادات اللازمة، وتقليص الوقت المستغرق للمستفيدين حيث تهدف إلى رفع مستوى المنتجات الآمنة في السوق السعودي، وذلك من خلال مساعدة مستخدمي منصة سابر الإلكترونية على تسجيل المنتجات والشهادات المطلوبة إلكترونيًا للمنتجات سواءً المستوردة أو المصنعة محليًا.