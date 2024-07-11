أرقام قياسية.. "سابر" تعلن تسجيل أكثر من 7 آلاف مستفيد و800 ألف منتج بـ2024

وتم إطلاق منصة سابر بإشراف من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الإنجاز في تسجيل وإصدار الشهادات اللازمة، وتقليص الوقت المستغرق للمستفيدين حيث تهدف إلى رفع مستوى المنتجات الآمنة في السوق السعودي، وذلك من خلال مساعدة مستخدمي منصة سابر الإلكترونية على تسجيل المنتجات والشهادات المطلوبة إلكترونيًا للمنتجات سواءً المستوردة أو المصنعة محليًا.