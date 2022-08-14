4 برقيات من "القيادة" لرئيس جمهورية كوريا وأمير إمارة ليختنشتاين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، مماثلة للرئيس يون سيوك يول.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، للأمير هانس آدم الثاني، أمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب إمارة ليختنشتاين الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد برقية تهنئة، بهذه المناسبة لأمير إمارة ليختنشتاين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب إمارة ليختنشتاين الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.