"ساما" ينال "الآيزو" لنظام إدارة الجودة في الخدمات القانونية

حصل البنك المركزي السعودي "ساما" -ممثلًا في الإدارة العامة للشؤون القانونية- على شهادة الآيزو (ISO 9001:2015) لنظام إدارة الجودة في مجال تقديم الخدمات القانونية.
جاء ذلك بعد تحقيق المتطلبات والمواصفات القياسية الدولية الخاصة بتطبيق نظام إدارة الجودة في مجال تقديم الاستشارات وإعداد الدراسات القانونية، وإعداد وصياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات، والتمثيل القضائي.
ونالت "ساما" هذه الشهادة من إحدى أكبر الجهات المعتمدة لتقييم الآيزو في العالم، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام المعايير والمتطلبات المتعلقة بمنظومة الإدارة، وذلك بعد أن نفّذت مراجعة دقيقة وتفصيلية لنظام إدارة الجودة في مجال تقديم الخدمات القانونية، وآليات وإجراءات العمل المُتبعة داخل الإدارة العامة للشؤون القانونية.
ويأتي حصول البنك على هذه الشهادة، تماشيًا مع قرار مقام مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/ 11/ 1438هـ، الذي أكد في حينه أهمية تطوير الإدارات القانونية، التزامًا بمبدأ التطوير والتحسين المستمر لدى "ساما"، بما يتواكب مع المستهدفات الطموحة الرامية إلى رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتوفير الحماية وكافة أشكال الدعم القانوني للبنك المركزي، للإسهام في تحقيق أهدافه، وتنفيذ مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في نظامه.