"ساما" ينال "الآيزو" لنظام إدارة الجودة في الخدمات القانونية

ويأتي حصول البنك على هذه الشهادة، تماشيًا مع قرار مقام مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/ 11/ 1438هـ، الذي أكد في حينه أهمية تطوير الإدارات القانونية، التزامًا بمبدأ التطوير والتحسين المستمر لدى "ساما"، بما يتواكب مع المستهدفات الطموحة الرامية إلى رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتوفير الحماية وكافة أشكال الدعم القانوني للبنك المركزي، للإسهام في تحقيق أهدافه، وتنفيذ مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في نظامه.