برنامج "نبض السعودية" التطوعي السابع لأمراض وجراحات القلب في المكلا يختتم بإجراء 34 عملية قلب مفتوح

من جانب آخر يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الغذائية على المتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية. ووُزعت أمس 2.398 سلة غذائية في منطقة "صحبت بور" ومنطقة "أسطى محمد" بإقليم بلوشستان ومنطقة "راجكال" بإقليم خيبر بختونخوا بباكستان، استفاد منها 16.786 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا والأشد احتياجًا في المناطق المتضررة بالفيضانات.