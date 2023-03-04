"سابر": المنتجات غير المخصصة للعرض على المستهلك تستلزم إصدار شهادة إرسالية مع كل شحنة

أكدت "سابر" أنه إذا كانت المنتجات غير مخصصة للعرض على المستهلك؛ فيتم إصدار شهادة إرسالية لها مع كل شحنة؛ لتسريع وتسهيل دخولها للسوق السعودي.
واستعرضت "سابر" خطوات إصدار شهادة الإرسالية؛ موضحة أن الخطوة الأولى هي تسجيل الدخول على منصة "سابر"، ثم يتم الضغط على طلب شهادة إرسالية جديدة.
وأضافت أن الخطوة الثالثة هي إدخال الاسم المختصر للإرسالية، ثم اختيار المنتجات، ثم الضغط على كلمة "التالي".
وأشارت إلى أن الخطوة الخامسة تتمثل في النقر على إضافة الفاتورة وإدخال بياناتها وإكمال البيانات لكل منتج، ثم إدخال العدد والباركود لرقم الطراز الموجود في الشحنة، وأخيرًا اختيار دولة الشحن والموافقة على التعهد وإرسال الطلب.
و"سابر" هي منصة إلكترونیة بإشراف هيئة المواصفات، تساعد المستوردين والمصنّعين المحليين على تسجيل شھادات المطابقة المطلوبة للمنتجات الاستهلاكية بكل سهولة.