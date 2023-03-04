"سابر": المنتجات غير المخصصة للعرض على المستهلك تستلزم إصدار شهادة إرسالية مع كل شحنة

وأشارت إلى أن الخطوة الخامسة تتمثل في النقر على إضافة الفاتورة وإدخال بياناتها وإكمال البيانات لكل منتج، ثم إدخال العدد والباركود لرقم الطراز الموجود في الشحنة، وأخيرًا اختيار دولة الشحن والموافقة على التعهد وإرسال الطلب.