بالمرصاد.. إحباط ترويج 23 كجم قات في جازان وكمية من الأمفيتامين بعسير

تمكنت دوريات المجاهدين في منع ترويج 23 كجم قات في جازان، وإحباط ترويج كمية من الأمفيتامين في عسير، خلال عمليتين.
تفصيلًا، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن؛ لترويجه (23) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير على مواطن؛ لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.