"التجارة": ضبط وإتلاف 180 ألف قطعة فحم مغشوش بمستودع مهجور في ضرما

ضبطت الفِرق الرقابية لوزارة التجارة، بالتعاون مع القوات الخاصة بالأمن البيئي، مستودعًا مهجورًا في محافظة ضرما، اتخذت منه عمالة مخالفة وكرًا للغش في الفحم، وتعبئته تمهيدًا لتوزيعه في الأسواق.
وقامت الفِرق الرقابية للوزارة بضبط وإتلاف 180 ألف قطعة فحم مغشوش، وثلاث مكائن، و50 كيس أسمنت، تُستخدم للخلط مع الفحم.
وتم إغلاق الموقع، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وتؤكد الوزارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية الرادعة ضدهم. وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.