أمير نجران يرعى الملتقى الصحي السابع تحت شعار "نافذة إلى السياحة العلاجية"

رعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، مساء اليوم، افتتاح فعاليات الملتقى الصحي السابع الذي أقيم في محافظة بدر الجنوب، تحت شعار: "نجران نافذة إلى السياحة العلاجية"، بتنظيم من فرع وزارة الصحة بالمنطقة.
وأكد سموه خلال كلمته أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – تولي صحة المواطن والمقيم أقصى درجات الاهتمام، مشيرًا إلى أن الملتقيات العلمية تسهم في تبادل الخبرات وتحفيز البحث العلمي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية.
ونوّه أمير نجران بما تبذله وزارة الصحة من جهود لتعزيز مفهوم السياحة العلاجية كأحد المسارات المستقبلية ضمن رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن المملكة تمتلك مقومات طبيعية وبشرية ومنشآت طبية متقدمة تؤهلها لتكون وجهة عالمية في هذا المجال.
من جهته، أوضح مدير عام صحة نجران، الدكتور إبراهيم بني هميم، أن الملتقى يعكس حرص الوزارة على تطوير بيئة العمل الطبي في المنطقة، مؤكدًا أن محافظة بدر الجنوب تتمتع بعوامل طبيعية تجعلها بيئة واعدة في مسار السياحة العلاجية.
وتضمن الحفل عروضًا مرئية، وأوبريتًا وطنيًا، إضافة إلى عرض تجربة محافظة بدر الجنوب في هذا المجال الواعد، كما شهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع جهات متخصصة في القطاع الصحي، وتكريم شركاء النجاح من قبل سمو أمير المنطقة.
يُذكر أن الملتقى شهد مشاركة 20 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها، قدموا ورش عمل ومحاضرات علمية بمجموع 29 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.