6,491 دراجة آلية مخالفة في قبضة المرور خلال أسبوع.. والرياض تتصدر بـ3 آلاف حالة ضبط

في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالسلامة المرورية، نفذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية شاملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 21 ديسمبر 2025م إلى السبت 27 من الشهر ذاته.