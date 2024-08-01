بدء تسجيل المطايا في مهرجان ولي العهد للهجن بنُّسخته السَّادسة.. غداً

وأوضح الاتحاد أن شروط المشاركة في المهرجان تتكون من ثلاثة أقسام: شروط التَّسجيل وتحوي 11 شرطاً، وشروط المشاركة 24 شرطاً، والشُّروط العامَّة 10 شروط، مؤكداً أنَّ التَّسجيل متاحٌ للجميع، حسب الأنظمة والشُّروط الخاصَّة مع إقفال التَّسجيل لكل شوط قبل بداية انطلاقه بـ 48 ساعةً؛ بهدف عمل الإجراءات اللَّازمة لكلِّ شوط، داعياً الرَّاغبين في المشاركة، إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات المهرجان، مع أهميَّة الاطِّلاع على جميع الشُّروط في موقع التَّسجيل الإلكتروني.