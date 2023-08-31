مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي معاناة "عشريني" تجاوز وزنه "204" كجم مع السمنة المفرطة

ذكر ذلك د. فراس الرواشدة استشاري جراحة السمنة والمناظير رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال إن المريض راجع مركز علاج السمنة بالمستشفى وهو يشكو من مشاكل في التنفس مع صعوبة في النوم ليلًا بسبب الاختناق، وضعف ومحدودية الحركة، إضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية السيئة، كالقلق والاكتئاب.. وقد أُخضِع لعدة فحوصات دقيقة كقياس القدرات التنفسية، والأداء الوظيفي للرئتين، واختبار التخدير؛ للتحقق من قدرته على تحمل الأدوية المستخدمة للتخدير، والحد من فرص تعرضه لأي مضاعفات. ومن ثم أجريت له عملية تكميم معدة عبر المنظار، استمرت نحو "40" دقيقة، ومضت وفقًا للخطة العلاجية، ودون أية مضاعفات ولله الحمد. وخرج المريض إلى منزله بعد يوم واحد من العملية.