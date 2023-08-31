مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي معاناة "عشريني" تجاوز وزنه "204" كجم مع السمنة المفرطة

نجح فريق طبي جراحي متخصص في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إجراء عملية تكميم معدة لمريض "عشريني" تجاوز وزنه "204" كجم، مع كتلة جسم عالية تزيد على "73"، وطول لا يتجاوز "167" سم، وعانى من تَبِعات حادة؛ حيث تسببت السمنة المفرطة في إصابته بمشاكل صحية متعددة.
ذكر ذلك د. فراس الرواشدة استشاري جراحة السمنة والمناظير رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال إن المريض راجع مركز علاج السمنة بالمستشفى وهو يشكو من مشاكل في التنفس مع صعوبة في النوم ليلًا بسبب الاختناق، وضعف ومحدودية الحركة، إضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية السيئة، كالقلق والاكتئاب.. وقد أُخضِع لعدة فحوصات دقيقة كقياس القدرات التنفسية، والأداء الوظيفي للرئتين، واختبار التخدير؛ للتحقق من قدرته على تحمل الأدوية المستخدمة للتخدير، والحد من فرص تعرضه لأي مضاعفات. ومن ثم أجريت له عملية تكميم معدة عبر المنظار، استمرت نحو "40" دقيقة، ومضت وفقًا للخطة العلاجية، ودون أية مضاعفات ولله الحمد. وخرج المريض إلى منزله بعد يوم واحد من العملية.
وأضاف أن إجراء عملية التكميم بـ"4" فتحات فقط، حيوي في تقليل الآلام ويساعد على سرعة تعافي المريض.
أضاف د."الرواشدة" أن إجراء تكميم المعدة يُعَد أحد الحلول العلاجية المتنوعة التي تقدّمها مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، ويؤدي إلى تقليل حجم المعدة؛ وبالتالي تقليل مقدار الطعام الذي يمكن للشخص استهلاكه، علاوةً على ذلك يستحث الإجراء تغييرات هرمونية تساعد على إنقاص الوزن.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب يوفر حلولًا متنوعة ومتكاملة لعلاج السمنة، تتضمن العلاج الغذائي والسلوكي والرياضي، إلى جانب الخيارات الجراحية للقضاء على زيادة الوزن والبدانة، علاوة على أنه يقدم رعاية صحية تتلاءم مع التوصيات الأوروبية في هذا الصدد، كما أنها تمتلك سجلًّا حافلًا من الجوائز والاعترافات المحلية والدولية، مثل شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، وشهادة اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، وشهادة الاعتماد من المؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC.