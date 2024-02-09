"الصحي السعودي" يُحدِّد 9 أسباب رئيسية للعمى.. تعرَّف على سُبل الوقاية منها

حدَّد المجلس الصحي السعودي تسعة أسباب، قد تؤدي للإصابة بالعمى، وبيَّن كيفية تجنُّبها، مع أبرز التوصيات للوقاية منها.
وفي التفاصيل، أوضح المجلس أن أسباب العمى تضمنت: عتامة القرنية، ونقص فيتامين A (بسبب سوء التغذية)، والضمور البقعي (المرتبط بالتقدم بالعمر)، والأمراض المؤدية لعمى الأطفال، واعتلال الشبكية السكري.
وشملت الأسباب كذلك إصابة القرنية بجروح (بسبب الأمراض الانتقالية)، ثم الجلوكوما (ارتفاع غط العين)، والساد (عتامة عدسة العين)، وأخيرًا العيوب الانكسارية غير المصححة.
وللوقاية من العمى أوصى المجلس بالحرص على إجراء الفحص الدوري للعين، وحماية العين من الإصابات، والوقاية من الأمراض المعدية، ثم ضرورة التحكم بالأمراض التي يمكن أن تسبب العمى، مثل السكري والجلوكوما، مع الحرص على مراجعة طبيب العيون فورًا عند ملاحظة أي تغيُّر بالنظر.