"الصحي السعودي" يُحدِّد 9 أسباب رئيسية للعمى.. تعرَّف على سُبل الوقاية منها

وللوقاية من العمى أوصى المجلس بالحرص على إجراء الفحص الدوري للعين، وحماية العين من الإصابات، والوقاية من الأمراض المعدية، ثم ضرورة التحكم بالأمراض التي يمكن أن تسبب العمى، مثل السكري والجلوكوما، مع الحرص على مراجعة طبيب العيون فورًا عند ملاحظة أي تغيُّر بالنظر.