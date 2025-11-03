وزير البيئة يطلق مرحلة جديدة في قطاع إدارة النفايات .. المرحلة التنفيذية للمخطط الإستراتيجي الشامل

وأعلن عن انتهاء المرحلة التنفيذية للمخطط الإستراتيجي الشامل في مختلف مناطق المملكة، الذي يمثل مرجعًا وطنيًا لتطوير القطاع على أسس علمية وتنظيمية حديثة، ويهدف إلى توحيد الجهود الوطنية في إدارة النفايات، وبناء قاعدة بيانات شاملة، وتحديد المواقع المثلى للمرافق والخدمات، إلى جانب استبعاد (90%) من النفايات عن المرادم بحلول عام 2040 دعمًا لأهداف الاقتصاد الدائري ورفع كفاءة إدارة الموارد، وبلغت نسبة اﺳﺘﺒﻌﺎد النفايات ﻋﻦ اﻟﻤﺮادم إلى (18%) ضمن جهود المركز في تطوير الإطار التشريعي وتنظيم آلية التراخيص والتصاريح وطرح الفرص الاستثمارية في القطاع.