المدينة المنورة تستعد لاستقبال الحجاج بـ 32 سريرًا مجهزًا بتقنيات متقدمة لمواجهة الإجهاد الحراري

وبيّن أن توزيع الأسرة على عدد من المنشآت الصحية تشمل قسمًا متخصصًا بسعة 16 سريرًا بمركز الصافية للرعاية العاجلة المطل على ساحات المسجد النبوي الشريف، و4 أسرة في مستشفى الحرم وسرير بمركز باب جبريل للرعاية العاجلة، وسريرين أخران في طوارئ مستشفى الملك فهد، وسرير بمدينة الملك سلمان الطبية، و3 أسرة في المراكز الموسمية وسريرين في مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وسرير واحد في كل من مراكز قباء والسلام والعوالي.