المدينة المنورة تستعد لاستقبال الحجاج بـ 32 سريرًا مجهزًا بتقنيات متقدمة لمواجهة الإجهاد الحراري

أكمل تجمع المدينة المنورة الصحي استعداداته لمواجهة الإجهاد الحراري بالمنطقة من خلال تجهيز 32 سريرًا لعلاج حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، توزعت على عدد من المنشآت الصحية، وذلك بالتزامن مع عودة الحجاج إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.
وأوضح تجمع المدينة الصحي أنه اكتمل تجهيز الأسرة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة لعلاج حالات الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس من خلال أجهزة تعمل بنظام توزيع ضغط الهواء ورذاذ الماء عبر رشاشات موزعة بطريقة علمية لتغطي جميع أجزاء جسم المصاب.
وبيّن أن توزيع الأسرة على عدد من المنشآت الصحية تشمل قسمًا متخصصًا بسعة 16 سريرًا بمركز الصافية للرعاية العاجلة المطل على ساحات المسجد النبوي الشريف، و4 أسرة في مستشفى الحرم وسرير بمركز باب جبريل للرعاية العاجلة، وسريرين أخران في طوارئ مستشفى الملك فهد، وسرير بمدينة الملك سلمان الطبية، و3 أسرة في المراكز الموسمية وسريرين في مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وسرير واحد في كل من مراكز قباء والسلام والعوالي.