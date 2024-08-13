من الأردن شمالًا لليمن جنوبًا.. "الجيولوجية" تُعرف بالتكوين الجيولوجي "للدرع العربي"

وأوضحت الهيئة أنّ موقع التكوين الجيولوجي للدرع العربي يغطّي معظم الجزء الغربي من المملكة، ويمتدّ بمحاذاة ساحل خليج العقبة والبحر الأحمر، ومن الحدود مع الأردن شمالًا، حتى الحدود مع اليمن جنوبًا.