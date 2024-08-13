من الأردن شمالًا لليمن جنوبًا.. "الجيولوجية" تُعرف بالتكوين الجيولوجي "للدرع العربي"

كشفت هيئةُ المساحة الجيولوجية السعودية عن التكوين الجيولوجي "للدرع العربي".
وأوضحت الهيئة أنّ موقع التكوين الجيولوجي للدرع العربي يغطّي معظم الجزء الغربي من المملكة، ويمتدّ بمحاذاة ساحل خليج العقبة والبحر الأحمر، ومن الحدود مع الأردن شمالًا، حتى الحدود مع اليمن جنوبًا.
وأضافت: أن صخور الدرع العربي تعدّ أقدم صخور شبه الجزيرة العربية، وتتراوح أعمارها ما بين 450 إلى 1000 مليون سنة، وتحتوي على معظم الرواسب المعدنية الفلزية في المملكة مثل "الذهب والفضة والنحاس والزنك والحديد"، وتتكوّن من صخور قاعدية ومتحولة ونارية.