"الأرصاد" يوضح طريقة تكوُّن "الشواهق المائية" وينصح بعدم الاقتراب منها

أوضح المركز الوطني للأرصاد، طريقة تكوُّن الشواهق المائية التي تعد إحدى الظواهر الطبيعية وتختلف في درجاتها وقوتها، وتعد أحد أنواع الأعاصير الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة المصاحبة للسحب الرُكامية، وتزداد سرعتها بحسب اختلاف قيم الضغط ودرجات الحرارة.
وكشف المركز ان طريقة تكوُّن الشواهق المائية تكون نتيجة دوران الرياح بعكس عقارب الساعة في الجزء الشمالي لنصف الكرة الأرضية، حيث يمتد الهواء عمودياً من سطح الهواء إلى قاعدة السحب الرُكامية، وتصحبها أمطارٌ غزيرة وتساقط البَرَد ونشاط الرياح السطحية.
ونصح في إنفوجرافيك نشره اليوم، بضرورة عدم الاقتراب منها حفاظاً على السلامة.