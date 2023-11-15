"الأرصاد" يوضح طريقة تكوُّن "الشواهق المائية" وينصح بعدم الاقتراب منها

أوضح المركز الوطني للأرصاد، طريقة تكوُّن الشواهق المائية التي تعد إحدى الظواهر الطبيعية وتختلف في درجاتها وقوتها، وتعد أحد أنواع الأعاصير الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة المصاحبة للسحب الرُكامية، وتزداد سرعتها بحسب اختلاف قيم الضغط ودرجات الحرارة.