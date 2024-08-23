متاح حتى 30 أغسطس.. بدء التسجيل بالمرحلة النهائية لمهرجان ولي العهد للهجن

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، بدء ملاك الهجن غدًا السبت التسجيل للراغبين في المشاركة في أشواط المرحلة النهائية ضمن المرحلة السادسة، حيث سيكون التسجيل متاحًا حتى نهاية يوم الجمعة المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، وذلك عبر منصات الاتحاد السعودي للهجن واللجنة المنظمة في مواقع التواصل الاجتماعي.