"الخارجية" تعلن عن توفر وظائف تعاقدية شاغرة في "دكا وفرانكفورت"

وأضافت الوزارة ضمن اشتراطاتها أن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية بما يوافق 5 في اختبار ILETS أو ما يعادلها في اختبار (TOFEL) أو لغة البلد المضيف، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يتعهد خطيًّا بمباشرة مهام عمله لدى البعثات في الخارج.