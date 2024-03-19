"مدل بيست" تقيم حفل سحور في نادي "بيست هاوس" وتدشن النسخة الثانية من مبادرة "هن" بحضور نخبة من الإعلاميات

وقالت الهلابي، "جرى أول تجمع لـمبادرة "هُنَّ" في مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى" عام 2023، حيث جمعنا 4 مرشدات و4 متدربات في برنامج توجيه لثلاثة أشهر غطى مجالات الأعمال الموسيقية، وهي إنتاج الموسيقى وإدارة الموسيقى والفن. كما تضمن البرنامج إقامة "دوائر استماع افتراضية"، تعزيزًا للمشاركة المجتمعية ومعالجة القضايا المتعلقة بالعدالة في صناعة الموسيقى. وقد أثمر برنامج التوجيه نتائج مذهلة، حيث ربط بين الأفراد ذوي الفكر المماثل من جميع أنحاء المنطقة وخارجها لمناقشة التحديات الحالية والفرص المتاحة للنساء في صناعة الموسيقى، وسبل دعم المواهب والموارد التي تمكنهم من تحقيق النجاح.